***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.05.2020 11:03
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04 Mayıs 2020 tarihli açıklamamıza konu borçlanma aracı ihracı ile ilgili ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842515
BIST
14:4298.683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -159,07
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
14:427,0763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
14:427,6701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0166
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
14:42386,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,67
|Açılış
|: 386,06
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.808.073
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.674.060
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.077.990
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|383.789.274
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|134.715
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|832.149
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|TSPOR
|5,97
|472.720.576
|% 2,40
|
|GARAN
|8,20
|472.413.068
|% 0,37
|
|PETUN
|22,34
|383.789.274
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|382.459.893
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|372.266.687
|% -5,44
|
|KRDMD
|2,25
|351.041.337
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,71
|382.459.893
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|372.266.687
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,90
|215.265.103
|% 3,26
|
|IHLGM
|1,07
|86.652.794
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7825
|8,8265
|% 0,51
|
|Frank
|7,2535
|7,2972
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8775
|1,8869
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,24
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.526
|0,50
|
|Tam
|2.547
|2.588
|0,50
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|0,30
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,27
|29,27
|2,07
|