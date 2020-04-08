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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.04.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 500.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 06/04/2020 tarihi itibarıyle başvurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836552


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GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
DOCO 316,40 41.257.365 % 9,98  
KONYA 206,10 24.114.113 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3763 8,4183 % 0,67  
Frank 6,9685 7,0104 % 0,30  
Riyal 1,7987 1,8077 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 1,73  
Altın Gr. 360 360 1,74  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,01 15,07 0,02  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,02  
B. Petrol 31,95 31,95 0,08  
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