***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.07.2021 15:18
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 500.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 30/06/2021 tarihi itibarıyle başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945448
BIST
15:451.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
15:458,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
15:4510,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0231
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
15:45496,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,28
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler15:45
|SAYAS
|26,40
|18.473.931
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.098.787
|% 10,00
|
|DARDL
|14,90
|24.072.546
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.731.558
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|7.192.039
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.005.589
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|OZRDN
|9,33
|4.505.272
|% -9,94
|
|EUKYO
|6,00
|1.934.724
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|THYAO
|13,54
|818.885.251
|% 1,27
|
|GARAN
|8,35
|656.712.722
|% 0,60
|
|SASA
|27,14
|343.110.525
|% -0,15
|
|KOZAL
|116,70
|299.393.534
|% -0,34
|
|ERBOS
|130,00
|291.738.184
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,88
|230.367.825
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,18
|231.041.440
|% 0,93
|
|GARAN
|8,35
|656.712.722
|% 0,60
|
|THYAO
|13,54
|818.885.251
|% 1,27
|
|PEKGY
|1,09
|58.324.365
|% 9,00
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6836
|8,6861
|% -0,15
|
|Euro
|10,3211
|10,3500
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9645
|12,0245
|% -0,28
|
|Frank
|9,3646
|9,4210
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% -0,08
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,26
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.269
|3.352
|30,38
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,69
|
|Çeyrek
|793
|811
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|1,75
|