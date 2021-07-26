***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.07.2021 11:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 30/06/2021 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru 14/07/2021 tarihinde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-2 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi 14.07.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951730
BIST
12:211.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:218,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:2110,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0694
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:21499,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,91
|Açılış
|: 499,38
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:19
|EDIP
|5,06
|17.285.649
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.576.382
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.464.518
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.133.640
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|20.246.649
|% 9,77
|
|FADE
|14,53
|30.779.675
|% -13,15
|
|KUTPO
|50,10
|38.261.546
|% -7,82
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,52
|109.822.709
|% -5,33
|
|TAVHL
|22,36
|114.842.810
|% -5,09
|
|GARAN
|8,09
|588.508.638
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,43
|332.969.879
|% 2,34
|
|PETKM
|5,41
|326.078.132
|% 2,08
|
|SASA
|30,22
|303.792.639
|% 1,07
|
|THYAO
|12,40
|289.810.190
|% -2,59
|
|GARAN
|8,09
|588.508.638
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,80
|109.648.010
|% 0,56
|
|PETKM
|5,41
|326.078.132
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,43
|332.969.879
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,26
|97.389.020
|% -0,44
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5853
|8,5873
|% 0,46
|
|Euro
|10,1308
|10,1375
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,7921
|11,8512
|% 0,61
|
|Frank
|9,3136
|9,3697
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2820
|2,2935
|% 0,43
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,80
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|12,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|7,62
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,68
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,08
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-0,91
|