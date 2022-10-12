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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.10.2022 17:14
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 2.000.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 12/10/2022 tarihi itibarıyle başvurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071225


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Altın Ons 1.669 1.669 2,95  
Altın Gr. 999 999 2,94  
Cumhuriyet 6.706 6.807 31,00  
Tam 6.737 6.790 22,00  
Yarım 3.283 3.318 9,00  
Çeyrek 1.644 1.660 5,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,08  
Gümüş Gr. 11,42 11,45 -0,01  
B. Petrol 93,22 93,22 -1,07  
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