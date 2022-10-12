***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.10.2022 17:14
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Genel Müdürlüğe, 2.000.000.000- TL'sına kadar farklı vadelerde 2 yılı aşmayacak şekilde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla piyasa koşullarına bağlı olarak bono veya tahvil ihracı için, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 12/10/2022 tarihi itibarıyle başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071225
BIST
17:173.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -48,32
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
17:1718,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:1718,0236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0279
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:17998,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,54
|Açılış
|: 998,63
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:17
|HKTM
|73,80
|86.717.478
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|67.853.647
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.188.657
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|616.677.539
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|345.603.571
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.338.569
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.338.569
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,90
|38.750.622
|% -7,16
|
|RODRG
|31,18
|8.870.779
|% -6,93
|
|THYAO
|84,65
|5.485.887.388
|% 0,18
|
|PETKM
|14,62
|2.724.923.808
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|2.671.329.695
|% -1,80
|
|SASA
|82,15
|2.536.349.149
|% -3,47
|
|SISE
|28,50
|2.012.077.812
|% -3,13
|
|EKGYO
|4,16
|1.606.441.246
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,30
|2.002.409.325
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,26
|1.989.343.562
|% -0,36
|
|PETKM
|14,62
|2.724.923.808
|% 0,48
|
|AKBNK
|12,94
|1.801.915.464
|% -0,92
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5867
|% 0,01
|
|Euro
|18,0124
|18,0236
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,4646
|20,5672
|% 0,65
|
|Frank
|18,5635
|18,6753
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,95
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,94
|
|Cumhuriyet
|6.706
|6.807
|31,00
|
|Tam
|6.737
|6.790
|22,00
|
|Yarım
|3.283
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-1,07
|
Seans Raporu
17:17
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, AKSEN
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 72 kaybederek (% -1.41 ) 3, 123
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17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, KRTEK, YEOTK, PRKAB, HKTM, KIMMR, GESAN, COSMO, KLRHO, KNFRT
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17:32
KIMMR, DGNMO, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:32
CMENT, KTSKR, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında