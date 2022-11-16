***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.11.2022 17:23
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 12/10/2022 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru 11/11/2022 tarihinde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080451
BIST
17:254.735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 78,28
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:2518,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:2519,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0887
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:251.063,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.063,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:25
|CONSE
|11,44
|381.262.278
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.803.634
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.517.399
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.302.939
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|152.657.367
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.207.066
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|373.462.790
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.428.247
|% -9,95
|
|THYAO
|106,50
|8.976.462.190
|% -2,29
|
|YKBNK
|11,62
|7.828.956.341
|% 7,69
|
|ISCTR
|10,35
|6.495.642.852
|% 6,37
|
|AKBNK
|17,30
|6.251.823.136
|% 6,86
|
|EREGL
|37,48
|5.401.361.113
|% -0,32
|
|YKBNK
|11,62
|7.828.956.341
|% 7,69
|
|ISCTR
|10,35
|6.495.642.852
|% 6,37
|
|SKBNK
|2,44
|1.394.149.478
|% 4,27
|
|EKGYO
|5,63
|3.043.600.866
|% 1,26
|
|TSKB
|3,43
|1.698.449.504
|% 5,21
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6172
|% 0,08
|
|Euro
|19,3523
|19,3601
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,0405
|22,1510
|% 0,19
|
|Frank
|19,6918
|19,8105
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,42
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.060
|7.178
|-17,00
|
|Yarım
|3.428
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|92,53
|92,53
|-1,33
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:40TSKB
Yüzde 5.21 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 981, 532 adet işlem
-
17:39YGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 037, 328 adet işlem
-
17:38PCILT
Yüzde 9.21 oranında artışla 29.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 869, 820 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 01 artarak (% 2.17 ) 5, 177
-
17:37XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 123, 331.00 milyon TL de