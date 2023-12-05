***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 10/11/2023 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru 01/12/2023 tarihinde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ihraç belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222396BIST