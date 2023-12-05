***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2023 16:39
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracı ile ilgili kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına 10/11/2023 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru 01/12/2023 tarihinde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen ihraç belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222396
BIST