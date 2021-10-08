***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.10.2021 16:41
i sermaye artırımı işlemleriyle ilgili olarak
aracılık hizmeti alınması amacıyla
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile
sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968793
BIST
16:581.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.405
En Düşük
1.394
16:588,9312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
16:5810,3384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0631
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
16:58507,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,92
|Açılış
|: 507,58
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler16:56
|AYCES
|55,00
|4.411.956
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|25.234.869
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.710.977
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.430.802
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.348.155
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.786.398
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|2.208.325
|% -9,97
|
|PAMEL
|43,22
|35.676.720
|% -9,92
|
|KNFRT
|4,84
|248.874.910
|% -9,87
|
|GARAN
|9,38
|1.076.464.725
|% -0,11
|
|ASELS
|15,80
|876.108.631
|% 1,87
|
|SASA
|27,46
|850.899.486
|% 2,77
|
|THYAO
|14,15
|762.536.885
|% 0,21
|
|PETKM
|6,17
|733.611.880
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,78
|362.805.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|365.056.877
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|733.611.880
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|1.076.464.725
|% -0,11
|
|DOHOL
|2,56
|279.265.848
|% -0,78
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9268
|8,9301
|% 0,62
|
|Euro
|10,3251
|10,3317
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1667
|% 0,55
|
|Frank
|9,5635
|9,6211
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3690
|2,3809
|% 0,46
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|15,69
|
|Altın Gr.
|508
|508
|7,35
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|61,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|24,59
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|11,89
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,15
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|