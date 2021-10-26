***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
26.10.2021 14:53
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000.-TL' ye çıkarılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvrulmuş olup, başvuruda yer alan " Taslak İzahname" ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972420
BIST
14:541.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,64
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.511
En Düşük
1.501
14:549,4428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1417
|Açılış
|: 9,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4039
14:5410,9801
En Yüksek
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|: -1,41%
|| -0,1571
|Açılış
|: 10,9550
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
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10,9330
14:54546,97
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|Açılış
|: 546,97
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
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558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ERBOS
|114,00
|130.292.294
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|305.266.326
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.554.110
|% 9,93
|
|RHEAG
|2,02
|4.080.742
|% 9,78
|
|HEDEF
|2,59
|2.165.530
|% 9,75
|
|BIOEN
|27,00
|296.878.054
|% -6,25
|
|HUBVC
|10,08
|18.879.274
|% -5,53
|
|ATAGY
|4,17
|1.491.149
|% -5,23
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|1.685.726.422
|% 1,87
|
|THYAO
|14,58
|720.204.599
|% 2,10
|
|TUPRS
|141,10
|662.634.818
|% -0,49
|
|GUBRF
|66,50
|595.035.111
|% 2,86
|
|EREGL
|19,97
|564.924.464
|% 1,73
|
|GARAN
|9,25
|1.685.726.422
|% 1,87
|
|ODAS
|1,43
|185.738.944
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|259.415.870
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,98
|169.946.118
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,59
|511.978.229
|% 1,07
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4397
|9,4428
|% -1,48
|
|Euro
|10,9704
|10,9801
|% -1,41
|
|Sterlin
|12,9962
|13,0614
|% -1,17
|
|Frank
|10,2264
|10,2880
|% -1,44
|
|Riyal
|2,5088
|2,5214
|% -1,50
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,89
|
|Cumhuriyet
|3.613
|3.668
|-74,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|-74,89
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|-36,22
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,12
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,18
|