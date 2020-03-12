***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VAKFN, TRAVAKFN91P9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VAKFN, TRAVAKFN91P9 25.000.000 14,28571Ek AçıklamalarKar Dağıtım Tablosu Ek 'te Sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019-Kar Dagıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUVAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.738.269,83Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 39.472.826,56 39.472.826,564. Vergiler ( - ) 7.895.055,98 7.895.055,985. Net Dönem Kârı 31.577.770,58 31.577.770,586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.578.888,53 1.578.888,538. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.998.882,05 29.998.882,05Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 29.998.882,05 29.998.882,059. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.998.882,05 29.998.882,0511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 25.000.000 25.000.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 25.000.000 25.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 4.998.882,05 4.998.882,0520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 25.000.000 0,14286 14,28571TOPLAM 25.000.000 0,14286 14,28571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827671BIST