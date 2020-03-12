GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 25.000.000 14,28571

Ek Açıklamalar
Kar Dağıtım Tablosu Ek 'te Sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019-Kar Dagıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.738.269,83
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Bulunmamaktadır

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 39.472.826,56 39.472.826,56
4. Vergiler ( - ) 7.895.055,98 7.895.055,98
5. Net Dönem Kârı 31.577.770,58 31.577.770,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.578.888,53 1.578.888,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.998.882,05 29.998.882,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 29.998.882,05 29.998.882,05
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.998.882,05 29.998.882,05
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 25.000.000 25.000.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 25.000.000 25.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 4.998.882,05 4.998.882,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 25.000.000 0,14286 14,28571
TOPLAM 25.000.000 0,14286 14,28571





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827671


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:5193.462
Değişim :  -7,43% |  -7.504,54
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
92.854
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 76.781.827 % 20,00  
POLTK 67,00 43.663 % 3,00  
SEYKM 9,82 1.383.831 % 1,76  
ENJSA 7,17 13.979.353 % 0,28  
SANEL 3,60 39.098 % -1,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9299 7,9697 % -0,12  
Frank 6,6254 6,6653 % 0,47  
Riyal 1,6733 1,6817 % 1,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.588 -47,70  
Altın Gr. 320 320 -6,54  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,94 15,96 -0,80  
Gümüş Gr. 3,22 3,22 -0,13  
B. Petrol 33,44 33,44 -2,35  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru