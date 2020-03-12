***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.03.2020 17:58
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 12.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 25.000.000 14,28571
Ek Açıklamalar
Kar Dağıtım Tablosu Ek 'te Sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019-Kar Dagıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.738.269,83
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Bulunmamaktadır
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 39.472.826,56 39.472.826,56
4. Vergiler ( - ) 7.895.055,98 7.895.055,98
5. Net Dönem Kârı 31.577.770,58 31.577.770,58
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.578.888,53 1.578.888,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.998.882,05 29.998.882,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 29.998.882,05 29.998.882,05
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 29.998.882,05 29.998.882,05
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 25.000.000 25.000.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 25.000.000 25.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 4.998.882,05 4.998.882,05
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 25.000.000 0,14286 14,28571
TOPLAM 25.000.000 0,14286 14,28571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827671
BIST