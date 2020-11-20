***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.11.2020 16:06
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 Madde
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 300,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılmasına karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889365
BIST
16:551.327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 13,70
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.328
En Düşük
1.316
16:557,6284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0785
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6348
En Düşük
7,5178
16:559,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0880
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0670
En Düşük
8,9136
16:55457,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,70
|Açılış
|: 457,69
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
458,67
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KONYA
|980,40
|30.588.095
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|291.368
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.391.175
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|300.106
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,72
|355.008
|% -7,72
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ATSYH
|5,00
|404.181
|% -5,48
|
|ETYAT
|4,25
|6.820.364
|% -4,92
|
|GARAN
|9,49
|4.011.454.268
|% -0,32
|
|YKBNK
|3,13
|1.989.999.847
|% 0,64
|
|SISE
|6,95
|1.974.829.139
|% 3,27
|
|THYAO
|11,96
|1.796.108.446
|% 2,13
|
|KRDMD
|4,84
|1.525.338.804
|% -0,62
|
|YKBNK
|3,13
|1.989.999.847
|% 0,64
|
|SISE
|6,95
|1.974.829.139
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,52
|327.002.863
|% 2,01
|
|TSKB
|2,22
|444.682.475
|% 2,30
|
|THYAO
|11,96
|1.796.108.446
|% 2,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6260
|7,6284
|% 1,04
|
|Euro
|9,0543
|9,0603
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,0846
|10,1352
|% 0,95
|
|Frank
|8,3365
|8,3868
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0263
|2,0364
|% 0,99
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|6,61
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.031
|3.109
|28,76
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|13,92
|
|Çeyrek
|735
|752
|6,95
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|0,08
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|0,35
|