***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.11.2020 16:13
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi İle İlgili Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6 Madde
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 300,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889956
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,11
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.342
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|BURVA
|62,70
|6.689.778
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.843.271
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.474
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|ALCAR
|256,50
|290.090.642
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
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|22.161.401
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
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|
|SANFM
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|631.436
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|
|IZTAR
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|% -9,96
|
|THYAO
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|4.188.756.945
|% 1,35
|
|KRDMD
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|3.807.431.523
|% 5,08
|
|GARAN
|9,10
|3.184.377.404
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|PGSUS
|60,70
|1.215.223.838
|% 4,39
|
|KRDMD
|5,17
|3.807.431.523
|% 5,08
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,08
|794.571.739
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,99
|1.131.178.482
|% 0,67
|
|GARAN
|9,10
|3.184.377.404
|% 0,55
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9792
|7,9834
|% -0,27
|
|Euro
|9,4979
|9,5064
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,6343
|10,6876
|% -0,27
|
|Frank
|8,7443
|8,7970
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1237
|2,1343
|% -0,21
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|48,21
|48,21
|0,43
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