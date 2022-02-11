***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.02.2022 14:23
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesine Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu almış olduğu kararla, esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekliyle tadiline, mevcut 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL' ye çıkarılmasına,karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001060
BIST
17:192.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:1913,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0057
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:1915,4067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0579
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:19794,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,57
|Açılış
|: 794,41
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PKENT
|653,80
|13.118.294
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.486.594
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.435.987
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|9.071.952
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|78.091.999
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.727.419
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,43
|261.607.974
|% -9,63
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,66
|7.014.415.165
|% -0,47
|
|KRDMD
|11,96
|1.951.331.875
|% 1,18
|
|EREGL
|29,14
|1.924.747.804
|% -1,09
|
|TUPRS
|195,50
|1.388.942.718
|% 2,89
|
|SISE
|13,87
|1.339.540.147
|% -0,36
|
|THYAO
|29,66
|7.014.415.165
|% -0,47
|
|YKBNK
|4,10
|888.266.396
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|433.747.159
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,96
|1.951.331.875
|% 1,18
|
|MOBTL
|1,93
|249.613.165
|% 9,66
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5121
|13,5208
|% 0,04
|
|Euro
|15,3942
|15,4067
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,2877
|18,3794
|% 0,14
|
|Frank
|14,5259
|14,6134
|% 0,04
|
|Riyal
|3,5898
|3,6078
|% -0,03
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|2,56
|
|Altın Gr.
|793
|794
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|0,87
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33GMTAS
Yüzde 9.88 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 421, 162 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 2, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 27, 877.00 milyon TL de
-
17:31MOBTL
Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 293, 827 adet işlem
-
17:30OZGYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 407, 468 adet işlem
-
17:29INTEM
Yüzde 9.43 oranında artışla 111.40 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 418 adet işlem