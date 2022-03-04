***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeSPK Başvuru Tarihi 16.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 1.000,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 03/03/2022 tarihinde Ek'teki şekliyle onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK-Resmi Yazı.pdfEK: 2 EK_Tadil Metni-Onaylı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007274BIST