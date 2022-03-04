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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.03.2022 15:03
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 1.000,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 03/03/2022 tarihinde Ek'teki şekliyle onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK-Resmi Yazı.pdf
EK: 2 EK_Tadil Metni-Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007274


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