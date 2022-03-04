***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2022 15:03
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak üzere, 1.000,000,000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2,000,000,000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 03/03/2022 tarihinde Ek'teki şekliyle onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK-Resmi Yazı.pdf
EK: 2 EK_Tadil Metni-Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007274
BIST
15:392.000
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -23,55
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
15:3914,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1300
|Açılış
|: 14,1900
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|Önceki Kapanış
|: 14,1250
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14,3488
En Düşük
14,0910
15:3915,6317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0123
|Açılış
|: 15,5600
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|Önceki Kapanış
|: 15,6600
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15,8271
En Düşük
15,5533
15:39891,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,54
|Açılış
|: 891,72
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|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler15:39
|AVOD
|1,44
|17.947.396
|% 44,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.148.753
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,54
|37.560.027
|% 9,57
|
|INVES
|27,04
|237.990.677
|% 9,03
|
|ATEKS
|37,88
|12.151.491
|% 8,41
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|57.735.215
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,96
|17.779.697
|% -6,11
|
|DOCO
|1.228,80
|23.293.817
|% -5,95
|
|EDATA
|22,48
|16.437.889
|% -5,63
|
|KRDMD
|13,35
|3.680.092.001
|% -1,91
|
|EREGL
|34,32
|2.029.348.174
|% -2,89
|
|THYAO
|25,30
|1.483.499.920
|% -2,47
|
|ASELS
|24,28
|1.169.594.758
|% 1,93
|
|KOZAL
|128,80
|1.084.889.962
|% -0,08
|
|ODAS
|1,44
|407.597.857
|% 8,27
|
|KRDMD
|13,35
|3.680.092.001
|% -1,91
|
|DOHOL
|2,86
|733.270.267
|% 7,92
|
|PETKM
|7,97
|978.581.901
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,64
|438.794.132
|% -0,55
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2347
|14,2442
|% 0,92
|
|Euro
|15,6070
|15,6317
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,8493
|18,9439
|% 0,42
|
|Frank
|15,4561
|15,5492
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7837
|3,8027
|% 0,89
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|9,66
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,05
|
|Cumhuriyet
|5.903
|5.992
|92,00
|
|Tam
|5.873
|6.022
|83,24
|
|Yarım
|2.839
|2.913
|40,27
|
|Çeyrek
|1.424
|1.456
|20,13
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,02
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|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
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|B. Petrol
|113
|113
|2,20
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Seans Raporu
15:39
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15:53SRVGY
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 178 adet işlem
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