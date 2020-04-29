***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'ninperiyodikgözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise 'BB' olarak teyit etti.gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise 'BB' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik'Stabil'Uzun KısaUluslararası Yabancı ParaBBUluslararası Türk ParasıBBUluslararası Yabancı Para GörünümNegatifNegatifUluslararası Türk Parası GörünümNegatifNegatifUluslararası İhraç Notu- -Ulusal NotA-(Trk)A-1(Trk)Ulusal GörünümStabilStabilUlusal İhraç NotuA-(Trk)A-1(Trk)Destekleme NotuOrtaklardan Bağımsızlık NotuABhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841103BIST