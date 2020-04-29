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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

29.04.2020 14:40
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin
periyodik 
 gözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)' olarak, Uzun  Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel  Para Notlarını ise  'BB'  olarak teyit etti.
gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri  olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise 'BB' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik 
'Stabil' 
Uzun Kısa
Uluslararası  Yabancı Para 
BB
B
Uluslararası  Türk Parası
BB
B
Uluslararası  Yabancı Para Görünüm
Negatif
Negatif

Uluslararası  Türk Parası Görünüm
Negatif
Negatif

Uluslararası  İhraç Notu
- -
Ulusal  Not
A-(Trk)
A-1(Trk)

Ulusal  Görünüm
Stabil
Stabil

Ulusal  İhraç Notu
A-(Trk)
A-1(Trk)

Destekleme  Notu
1
-
Ortaklardan  Bağımsızlık Notu
AB
-





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841103


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AVOD 2,75 138.167.428 % 10,00  
MERKO 1,43 41.384.601 % 10,00  
KFEIN 18,04 138.520.934 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6550 8,6984 % 0,01  
Frank 7,1434 7,1864 % 0,09  
Riyal 1,8522 1,8615 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 -2,73  
Altın Gr. 383 383 -1,07  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -6,10  
Tam 2.516 2.570 -6,20  
Yarım 1.226 1.256 -3,10  
Çeyrek 615 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,20 15,24 0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,00  
B. Petrol 23,82 23,82 1,08  
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