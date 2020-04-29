***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.04.2020 14:40
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin
periyodik
gözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise 'BB' olarak teyit etti.
gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise 'A-1 (Trk)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ise 'BB' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik
'Stabil'
Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para
BB
B
Uluslararası Türk Parası
BB
B
Uluslararası Yabancı Para Görünüm
Negatif
Negatif
Uluslararası Türk Parası Görünüm
Negatif
Negatif
Uluslararası İhraç Notu
- -
Ulusal Not
A-(Trk)
A-1(Trk)
Ulusal Görünüm
Stabil
Stabil
Ulusal İhraç Notu
A-(Trk)
A-1(Trk)
Destekleme Notu
1
-
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
AB
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841103
BIST
16:03101.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 827,77
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.591
En Düşük
100.579
16:036,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:037,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:03382,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,34
|Açılış
|: 382,57
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,98
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|9,46
|2.590.375
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.977.504
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.167.428
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.384.601
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.520.934
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|MPARK
|15,05
|359.864.487
|% -7,67
|
|LKMNH
|7,15
|85.227.328
|% -7,62
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,70
|1.043.671.223
|% 5,86
|
|SOKM
|11,77
|489.375.754
|% -2,73
|
|GARAN
|8,43
|466.360.688
|% 1,44
|
|THYAO
|10,58
|402.079.594
|% -0,66
|
|MPARK
|15,05
|359.864.487
|% -7,67
|
|ODAS
|1,80
|253.454.137
|% 4,05
|
|CEMAS
|1,12
|150.095.387
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|124.555.191
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.977.504
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|290.034.075
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6550
|8,6984
|% 0,01
|
|Frank
|7,1434
|7,1864
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-2,73
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,10
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,20
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|23,82
|23,82
|1,08
|