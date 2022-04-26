***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.04.2022 16:51
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
gözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA- (tr)' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notlarını ise 'BB'(tr) olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin
periyodik
gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise 'J1 (tr)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise 'BB (tr) ' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik
'Stabil'
Uzun Kısa
Ulusal Kurum Kredi Rating Notu AA-(tr) J1+(tr)
Ulusal Kurum Kredi Rating Görünüm Stabil Stabil
Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB (tr) J3 (tr)
Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Görünüm Stabil Stabil
Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB (tr) J3(tr)
Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Görünüm Stabil Stabil
Ulusal İhraç Notu AA- (tr) J1+(tr)
Ulusal İhraç Görünüm Stabil Stabil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023843
BIST