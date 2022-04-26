***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalargözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA- (tr)' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notlarını ise 'BB'(tr) olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'ninperiyodikgözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise 'J1 (tr)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise 'BB (tr) ' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik'Stabil'Uzun KısaUlusal Kurum Kredi Rating Notu AA-(tr) J1+(tr)Ulusal Kurum Kredi Rating Görünüm Stabil StabilUluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu BB (tr) J3 (tr)Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Görünüm Stabil StabilUluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB (tr) J3(tr)Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Görünüm Stabil StabilUlusal İhraç Notu AA- (tr) J1+(tr)Ulusal İhraç Görünüm Stabil Stabilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023843BIST