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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

26.04.2022 16:51
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

 gözden geçirme süresinde Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA- (tr)' olarak, Uzun  Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel  Para Kurum Kredi Rating Notlarını ise  'BB'(tr) olarak teyit etti. JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 
periyodik 
 
gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu 'AA (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise 'J1 (tr)' olarak teyit etmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri  olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları ise 'BB (tr) ' olarak teyit edilmiş olup, diğer notlar ile birlikte detayları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  JCR Eurasia Rating,Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin periyodik 
'Stabil' 
Uzun Kısa
Ulusal Kurum Kredi Rating Notu  AA-(tr) J1+(tr)
Ulusal Kurum Kredi Rating Görünüm  Stabil  Stabil
Uluslararası Yabancı Para  Kurum Kredi Rating Notu  BB (tr) J3 (tr)
Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Görünüm  Stabil  Stabil 
Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu BB (tr) J3(tr)
Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Görünüm  Stabil  Stabil 
Ulusal İhraç Notu  AA- (tr) J1+(tr)
Ulusal İhraç Görünüm  Stabil  Stabil 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023843


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Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 -0,11  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,03  
B. Petrol 105 105 0,67  
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