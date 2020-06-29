***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İcracıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853245BIST