***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
29.06.2020 10:40
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853245
BIST
11:56115.286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 617,30
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.306
En Düşük
114.432
11:566,8545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
11:567,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
11:56390,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,34
|Açılış
|: 390,34
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.136
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.749.904
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.127.518
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|20.002.809
|% 9,73
|
|DOGUB
|2,71
|21.279.908
|% 9,72
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|ORGE
|6,57
|64.193.002
|% -5,74
|
|AKSUE
|10,81
|10.444.362
|% -5,42
|
|AYEN
|5,08
|105.384.551
|% -4,69
|
|ODAS
|2,45
|670.543.511
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|326.611.445
|% 1,59
|
|HALKB
|6,39
|315.263.098
|% 1,43
|
|TSPOR
|7,78
|239.113.155
|% -4,66
|
|GARAN
|8,28
|231.596.941
|% 0,73
|
|ODAS
|2,45
|670.543.511
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|326.611.445
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,47
|169.070.794
|% 3,52
|
|KARSN
|2,82
|192.533.671
|% 2,55
|
|IHLGM
|1,62
|106.014.303
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4312
|8,4735
|% -0,02
|
|Frank
|7,2116
|7,2550
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,60
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|6,00
|
|Tam
|2.600
|2.613
|6,10
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|3,00
|
|Çeyrek
|631
|640
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|40,18
|40,18
|-0,75
|
Seans Raporu
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12:08OZBAL
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