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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

29.06.2020 10:40
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı olmayan- Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan-Burhaneddin TANYERİ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan -Şeref AKSAÇ Yönetim Kurulu Üyesi İcracı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853245


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Tam 2.600 2.613 6,10  
Yarım 1.263 1.278 3,00  
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