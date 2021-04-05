***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
05.04.2021 14:55
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim KuruluBildirim/923322
BIST
16:181.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:188,1245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0280
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:189,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,5600
En Düşük
9,5100
16:18449,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,31
|Açılış
|: 449,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:18
|JANTS
|909,70
|310.442.289
|% 10,00
|
|ERBOS
|75,90
|47.341.687
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.631.445
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.931.950
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|19.799.797
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.420.114
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.394.459
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,42
|964.603.815
|% -8,48
|
|KOZAL
|125,80
|730.140.422
|% 0,56
|
|GARAN
|6,89
|612.801.965
|% 0,12
|
|SASA
|47,18
|512.524.665
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,02
|1.342.394.459
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,18
|140.454.440
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,42
|964.603.815
|% -8,48
|
|GARAN
|6,89
|612.801.965
|% 0,12
|
|ODAS
|3,69
|306.201.444
|% 5,13
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,50
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|2.977
|3.022
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-9,66
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-4,68
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,63
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:30VERUS
Yüzde 7.32 oranında artışla 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 641, 568 adet işlem
-
16:29SARKY
Yüzde 5.45 oranında artışla 13.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 258, 771 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 33 artarak (% 0.19 ) 1, 235
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, JANTS, OLMIP, KRTEK, DERHL, ERBOS, FENER, BANVT, IZFAS, SNKRN
-
16:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLRYH, UMPAS, FORMT, RODRG, UTPYA, BTCIM, IDEAS