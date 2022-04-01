***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı icracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili icracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Savaş Atanur KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Selçuk GÖKBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan - Mustafa ERDİN Yönetim Kurulu Üyesi icracıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015095BIST