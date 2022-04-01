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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

01.04.2022 17:11
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı icracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili icracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Savaş Atanur KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Selçuk GÖKBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan - Mustafa ERDİN Yönetim Kurulu Üyesi icracı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015095


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