***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
01.04.2022 17:11
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hazım AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı icracı olmayan- Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Başkan Vekili icracı olmayan- Emine UYUMAZ Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Eren SÜZEN Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Savaş Atanur KAZAZ Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan- Selçuk GÖKBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi icracı olmayan - Mustafa ERDİN Yönetim Kurulu Üyesi icracı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015095
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|ULUSE
|124,60
|4.397.632
|% 9,97
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|DAPGM
|20,52
|131.531.127
|% 9,91
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|GRNYO
|2,34
|3.303.385
|% 9,86
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|ISFIN
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|KARSN
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|ISKUR
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|PENTA
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|AKFGY
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|% -6,33
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|ETILR
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|ITTFH
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|THYAO
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|3.018.856.724
|% 1,36
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|PETKM
|9,41
|2.504.424.885
|% 4,21
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|KRDMD
|15,56
|2.343.966.250
|% 1,70
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|TUPRS
|226,80
|2.132.129.076
|% 5,78
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|GARAN
|12,50
|5.600.486.239
|% 2,46
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|AKBNK
|7,32
|2.048.364.846
|% 0,83
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|PETKM
|9,41
|2.504.424.885
|% 4,21
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|YKBNK
|4,13
|1.090.583.576
|% 1,23
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|KARSN
|5,93
|1.412.302.320
|% 7,82
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|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6841
|14,6923
|% 0,14
|
|Euro
|16,2084
|16,2183
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1826
|19,2788
|% -0,20
|
|Frank
|15,7839
|15,8790
|% -0,31
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|3,9035
|3,9231
|% 0,14
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|17:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-12,89
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|Altın Gr.
|909
|910
|-4,17
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|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
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|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
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|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,11
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|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
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|B. Petrol
|105
|105
|0,22
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