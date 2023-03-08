***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
08.03.2023 10:26
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) HALİL ÇELİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) SAVAŞ ATANUR KAZAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) HALİL ÇELİK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) EREN SÜZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) EMRE YALÇIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) SAVAŞ ATANUR KAZAZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) SELÇUK GÖKBAYRAK Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121455
BIST
13:065.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -19,62
|Açılış
|: 5.379
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|Önceki Kapanış
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5.408
En Düşük
5.350
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En Yüksek
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|Açılış
|: 19,1500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,8991
13:0619,9788
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 20,1700
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|Önceki Kapanış
|: 20,3500
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19,9873
En Düşük
19,8891
13:061.104,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.104,60
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|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
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1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler13:06
|SDTTR
|101,20
|299.319.999
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.643.595
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.851.258
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.980.745
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.663.992.944
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.717.987
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,04
|48.626.047
|% -7,22
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|29,86
|35.845.617
|% -6,80
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|ASTOR
|50,45
|3.242.043.153
|% 3,51
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|EREGL
|43,14
|2.384.680.872
|% -2,66
|
|ISCTR
|13,22
|1.731.192.865
|% 1,85
|
|DOAS
|142,20
|1.663.992.944
|% -10,00
|
|OYAKC
|46,18
|1.546.232.046
|% 2,80
|
|EKGYO
|8,14
|1.093.675.021
|% 0,49
|
|ISCTR
|13,22
|1.731.192.865
|% 1,85
|
|YKBNK
|10,76
|1.247.219.943
|% 0,47
|
|AKBNK
|18,72
|1.440.221.118
|% 0,54
|
|SKBNK
|2,59
|184.629.323
|% -0,38
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9374
|18,9433
|% 0,12
|
|Euro
|19,9699
|19,9788
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,3468
|22,4588
|% 0,17
|
|Frank
|20,0166
|20,1371
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0292
|5,0545
|% 0,08
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
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|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,29
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