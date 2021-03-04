***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
04.03.2021 15:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.03.2021 tarih BİAŞ-2-913 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915114
BIST
17:061.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.540
En Düşük
1.523
17:067,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0162
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
17:068,9591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
17:06409,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 409,95
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DYOBY
|16,72
|156.380.855
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.360.316
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|272.468.422
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.397.324
|% 10,00
|
|GEDZA
|42,04
|57.809.971
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|LINK
|52,25
|28.960.558
|% -9,91
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|KONTR
|90,10
|437.879.075
|% -8,85
|
|THYAO
|14,73
|2.437.136.500
|% -1,27
|
|PETKM
|5,89
|1.244.626.353
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,28
|1.124.703.539
|% 3,12
|
|SISE
|7,68
|1.115.681.174
|% 0,79
|
|GARAN
|9,28
|954.674.404
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,44
|778.286.205
|% 0,41
|
|PETKM
|5,89
|1.244.626.353
|% 2,79
|
|DOHOL
|3,34
|568.715.406
|% 0,60
|
|THYAO
|14,73
|2.437.136.500
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,28
|1.124.703.539
|% 3,12
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4267
|7,4293
|% -0,22
|
|Euro
|8,9537
|8,9591
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,3433
|10,3952
|% -0,16
|
|Frank
|8,0128
|8,0611
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9748
|1,9847
|% -0,22
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-1,48
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|12,00
|
|Tam
|2.713
|2.783
|12,31
|
|Yarım
|1.311
|1.346
|5,96
|
|Çeyrek
|658
|673
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,32
|65,32
|1,25
|