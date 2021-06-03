***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.06.2021 16:03
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.06.2021 tarih BİAŞ-2-2283 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır. Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri'' başlıklı 8. Maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939883
BIST
16:141.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,45
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:148,6985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1058
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:1410,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0934
|Açılış
|: 10,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:14525,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,65
|Açılış
|: 525,44
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler16:14
|EPLAS
|30,36
|11.815.045
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.188.555
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|COSMO
|10,50
|286.780
|% 9,72
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.385.553
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|CELHA
|6,66
|7.692.408
|% -5,67
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|PETKM
|6,24
|557.560.153
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,18
|575.090.744
|% -1,36
|
|THYAO
|13,91
|2.110.894.579
|% 1,90
|
|GARAN
|7,98
|1.058.618.988
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,13
|131.001.802
|% 5,61
|
|KRDMD
|7,61
|904.262.080
|% -2,56
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6941
|8,6985
|% 1,23
|
|Euro
|10,5851
|10,5914
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,2816
|12,3432
|% 1,17
|
|Frank
|9,6172
|9,6751
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3155
|2,3272
|% 1,37
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:30IZFAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 081 adet işlem
-
16:28IZFAS
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 054, 801 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, SAHOL
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 39 kaybederek (% -1.07 ) 1, 238
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, BOBET, EPLAS, PENGD, VAKKO, MZHLD