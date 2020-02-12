***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2020 13:43
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Hasan ECESOY istifaen görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818578
BIST
14:31120.922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.123,68
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:316,0426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:316,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:31304,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,82
|Açılış
|: 304,29
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.153.292
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|46.799.290
|% 14,86
|
|ASELS
|28,04
|3.039.355.568
|% 13,25
|
|SAYAS
|3,95
|14.113.991
|% 10,03
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,76
|310.333.316
|% -8,74
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|DOKTA
|46,86
|15.404.804
|% -4,21
|
|ASELS
|28,04
|3.039.355.568
|% 13,25
|
|THYAO
|14,75
|2.094.887.297
|% 3,15
|
|HALKB
|7,20
|378.043.690
|% 3,75
|
|GARAN
|11,90
|366.572.142
|% -0,17
|
|KRDMD
|2,92
|334.451.778
|% 0,69
|
|IHLGM
|1,34
|287.771.781
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,65
|268.347.517
|% 0,00
|
|THYAO
|14,75
|2.094.887.297
|% 3,15
|
|ODAS
|2,17
|300.033.226
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,92
|334.451.778
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8203
|7,8596
|% 0,60
|
|Frank
|6,1727
|6,2099
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6060
|1,6141
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-2,35
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|-2,74
|
|Yarım
|969
|994
|-1,33
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|1,12
|