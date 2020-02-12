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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2020 13:43
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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn.Hasan ECESOY istifaen görevinden ayrılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818578


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