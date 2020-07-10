***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 16:27
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn.Ersin ÖZOĞUZ Şirketimize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858944
BIST
17:49114.227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -1.566,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:496,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
17:497,7769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:49398,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,54
|Açılış
|: 398,49
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|104,50
|25.410.574
|% 10,00
|
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|20.879.738
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|8.569.598
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.518.493
|% -9,86
|
|TURGG
|55,10
|19.264.306
|% -9,75
|
|PEKGY
|8,74
|60.473.890
|% -9,15
|
|EKGYO
|2,13
|2.252.391.608
|% -1,39
|
|GARAN
|7,77
|1.244.063.112
|% -1,77
|
|TRKCM
|4,60
|1.224.899.855
|% -0,65
|
|SISE
|6,19
|1.175.310.846
|% -2,98
|
|THYAO
|11,74
|1.129.736.593
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,13
|2.252.391.608
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,64
|461.795.102
|% -2,38
|
|ODAS
|2,69
|731.769.762
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,60
|1.224.899.855
|% -0,65
|
|KRDMD
|3,01
|741.418.098
|% -2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6621
|8,7056
|% 0,42
|
|Frank
|7,2820
|7,3258
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|0,60
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|10,40
|
|Tam
|2.669
|2.684
|10,80
|
|Yarım
|1.296
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|0,17
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