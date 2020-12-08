***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 20:49
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu almış olduğu kararla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Şeref AKSAÇ' ın ve Genel Müdür Yardımcısı Emre AYDEDE' nin mevzuattan doğan yasal hakları kendilerine ödenmek suretiyle iş akitlerinin feshine,
Şeref AKSAÇ' tan boşalan genel müdürlük işlemlerine vekalet etmek üzere, mevcut özlük haklarıyla Ersin ÖZOĞUZ' un görevlendirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892210
BIST
18:051.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,99
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
18:057,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7893
18:059,4696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4353
18:05469,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,85
|Açılış
|: 469,96
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
472,42
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELEC
|18,16
|279.088.808
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.985.369
|% 9,99
|
|EREGL
|13,45
|1.170.486.705
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,74
|13.751.686
|% 9,96
|
|CASA
|115,00
|1.100.565
|% 9,94
|
|NIBAS
|73,35
|23.605.816
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|26.933.184
|% -9,99
|
|SUMAS
|35,20
|864.998
|% -9,97
|
|PKENT
|911,00
|1.349.554
|% -8,63
|
|TKNSA
|12,83
|383.034.712
|% -8,09
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|SASA
|20,22
|1.955.575.133
|% -1,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|PETKM
|4,89
|4.675.109.460
|% -4,12
|
|KRDMD
|5,23
|2.836.719.461
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,87
|1.575.345.694
|% -2,05
|
|SISE
|7,13
|3.508.535.751
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,05
|897.466.174
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8175
|7,8204
|% 0,14
|
|Euro
|9,4651
|9,4696
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4018
|10,4540
|% -0,15
|
|Frank
|8,7555
|8,8083
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0777
|2,0882
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|6,73
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58AKMGY
Yüzde 5.10 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 371 adet işlem
-
17:57GOLTS
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 075 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, SISE
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 39 artarak (% 1.45 ) 1, 214
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, OZKGY, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNKRN, SELEC, OZKGY, YYAPI, SNPAM