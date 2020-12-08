***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu almış olduğu kararla Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Şeref AKSAÇ' ın ve Genel Müdür Yardımcısı Emre AYDEDE' nin mevzuattan doğan yasal hakları kendilerine ödenmek suretiyle iş akitlerinin feshine,Şeref AKSAÇ' tan boşalan genel müdürlük işlemlerine vekalet etmek üzere, mevcut özlük haklarıyla Ersin ÖZOĞUZ' un görevlendirilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892210BIST