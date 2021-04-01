***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 17:00
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Burhaneddin TANYERİ' nin, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi nedeniyle istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Şirketimiz Yönetim Kurulunca yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak ve kalan süresini tamamlamak üzere Sn.Savaş Atanur KAZAZ' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922640
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|BRKO
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|SONME
|54,45
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|GARAN
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|FROTO
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|KOZAL
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|SASA
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|GARAN
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|SKBNK
|1,22
|273.623.400
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|EKGYO
|1,91
|285.791.550
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|TSKB
|1,39
|190.842.975
|% 2,96
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|PETKM
|6,09
|758.102.007
|% 5,91
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|Alış
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|Dolar
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|8,1714
|% -0,83
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|Euro
|9,6207
|9,6375
|% -0,32
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|Sterlin
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|11,2859
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|8,5917
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|1.724
|1.725
|16,87
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|Altın Gr.
|452
|452
|-0,48
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|Cumhuriyet
|2.983
|3.027
|2,00
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|Tam
|2.971
|3.048
|6,34
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|Yarım
|1.436
|1.474
|3,06
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|Çeyrek
|720
|737
|1,53
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|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,24
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|6,47
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