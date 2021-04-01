***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Burhaneddin TANYERİ' nin, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesi nedeniyle istifaen görevinden ayrılmış olup, yerine Şirketimiz Yönetim Kurulunca yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak ve kalan süresini tamamlamak üzere Sn.Savaş Atanur KAZAZ' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922640BIST