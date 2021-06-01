***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 16:34
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi N73/1 Bayraklı-İZMİR adresinde faaliyet gösteren İzmir Şubemiz yeni adresi olan Çınarlı Mahallesi, 1587 Sokak, N2-6 Kat:1 D:101 Ater Tower Konak-İZMİR adresinde faaliyetlerine devam edecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939351
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|THYAO
|13,47
|1.048.152.026
|% 1,13
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|YKBNK
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|642.417.697
|% 3,26
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|KRDMD
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|572.342.129
|% 0,89
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|EREGL
|19,45
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|YKBNK
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|642.417.697
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|% 1,63
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|ODAS
|2,08
|241.580.033
|% -9,96
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|TSKB
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|136.146.119
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|% -1,03
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|Satış
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|Euro
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|% 0,76
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|Riyal
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|Alış
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|1.899
|1.899
|-7,28
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|Altın Gr.
|520
|520
|-0,17
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|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
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|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
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|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
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|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|0,08
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|7,73
|0,05
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|B. Petrol
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|71,09
|1,78
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