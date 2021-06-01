***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi N73/1 Bayraklı-İZMİR adresinde faaliyet gösteren İzmir Şubemiz yeni adresi olan Çınarlı Mahallesi, 1587 Sokak, N2-6 Kat:1 D:101 Ater Tower Konak-İZMİR adresinde faaliyetlerine devam edecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939351BIST