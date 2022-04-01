***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 15:43
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımını yeniden yapmış olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hazım AKYOL,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Halil ÇELİK seçilmişlerdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015040
BIST
17:252.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,56
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:2514,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0200
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:2516,2121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0379
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:25910,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,34
|Açılış
|: 910,39
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ULUSE
|124,60
|4.376.201
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.376.940
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,76
|531.135.661
|% 7,43
|
|YKSLN
|7,75
|130.573.110
|% 7,34
|
|MIPAZ
|6,14
|28.739.411
|% 7,34
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|348,90
|84.153.735
|% -6,91
|
|ITTFH
|1,36
|56.182.744
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|27.588.108
|% -5,42
|
|ETILR
|8,96
|4.996.970
|% -5,08
|
|GARAN
|12,49
|5.278.665.346
|% 2,38
|
|THYAO
|32,66
|2.853.169.832
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.404.951.705
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,52
|2.166.290.128
|% 1,44
|
|TUPRS
|226,60
|2.027.081.806
|% 5,69
|
|GARAN
|12,49
|5.278.665.346
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|1.981.641.893
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.404.951.705
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.033.066.420
|% 0,98
|
|KARSN
|5,87
|1.315.736.299
|% 6,73
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6834
|14,6910
|% 0,13
|
|Euro
|16,2072
|16,2171
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1948
|19,2910
|% -0,14
|
|Frank
|15,7773
|15,8724
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-16,60
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,42
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 09 artarak (% 0.93 ) 2, 500
-
17:38XU100
Endeks 2, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 35, 992.00 milyon TL de
-
17:37MERCN
Yüzde 5.29 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 074, 239 adet işlem
-
17:36GZNMI
Yüzde 6.65 oranında artışla 43.00 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 892 adet işlem
-
17:35ASUZU
Yüzde 5.28 oranında artışla 78.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 586 adet işlem