***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 15:43
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Sn.Savaş Atanur KAZAZ'ın (Üye) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Eren SÜZEN 'nin (Üye) seçilmelerine Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Savaş Atanur KAZAZ (Başkan) ve Selçuk GÖKBAYRAK 'ın (üye ) seçilmelerine, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkilerİ Bölüm Yöneticisi Sn. Gonca YADİGAR' ın Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015041
BIST
17:342.250
En Yüksek
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|Açılış
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2.255
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2.230
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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915,20
En Düşük
907,66
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ULUSE
|124,60
|4.389.783
|% 9,97
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|DAPGM
|20,52
|131.461.257
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,81
|541.823.594
|% 8,86
|
|KARSN
|5,93
|1.348.816.106
|% 7,82
|
|YKSLN
|7,78
|131.612.566
|% 7,76
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|85.752.741
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,36
|57.349.190
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,12
|28.053.255
|% -6,02
|
|ETILR
|8,99
|5.012.826
|% -4,77
|
|GARAN
|12,49
|5.384.353.531
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|2.886.636.483
|% 1,43
|
|PETKM
|9,38
|2.420.732.316
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,53
|2.245.193.649
|% 1,50
|
|TUPRS
|226,40
|2.068.774.058
|% 5,60
|
|GARAN
|12,49
|5.384.353.531
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.010.365.866
|% 0,83
|
|PETKM
|9,38
|2.420.732.316
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,11
|1.067.185.660
|% 0,74
|
|KARSN
|5,93
|1.348.816.106
|% 7,82
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6879
|14,6927
|% 0,14
|
|Euro
|16,2069
|16,2226
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,1700
|19,2662
|% -0,27
|
|Frank
|15,7696
|15,8646
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-15,00
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,02
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|B. Petrol
|105
|105
|0,45
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