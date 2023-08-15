***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2023 16:42
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımını yeniden yapmış olup
Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hazım AKYOL,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Halil ÇELİK seçilmişlerdir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Sn.Savaş Atanur KAZAZ'ın (Üye) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Eren SÜZEN 'nin (Üye) seçilmelerine Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Savaş Atanur KAZAZ (Başkan) ve Selçuk GÖKBAYRAK 'ın (üye ) seçilmelerine, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkilerİ Bölüm Yöneticisi Sn. Emre YALÇIN' ın Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185615
BIST
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17:197.606
En Düşük
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|: -1,69%
|| -131,01
|Açılış
|: 7.764
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|Önceki Kapanış
|: 7.737
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7.600
En Yüksek
7.795
17:1927,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,0752
En Düşük
27,0085
17:1929,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1502
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6558
En Düşük
29,4400
17:191.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
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1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TMSN
|74,80
|460.674.147
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.538.728
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.524.142
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|23.954.736
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.860.425
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.434.654
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.226.123
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|ONCSM
|237,80
|539.939.800
|% -9,44
|
|ASTOR
|140,30
|10.105.009.388
|% 0,21
|
|THYAO
|259,60
|8.763.729.195
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|AKBNK
|29,72
|6.083.451.864
|% -1,59
|
|GARAN
|54,70
|4.531.235.508
|% -2,06
|
|ZOREN
|4,97
|2.810.789.184
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.649.981
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,05
|3.949.618.410
|% 0,24
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0434
|27,0506
|% 0,16
|
|Euro
|29,5951
|29,6239
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3401
|34,5123
|% 0,55
|
|Frank
|30,7118
|30,8968
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1915
|7,2276
|% 0,21
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|0,86
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|0,85
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.105
|11.182
|-24,00
|
|Yarım
|5.570
|5.617
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-1,80
|
Seans Raporu
17:19
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, PETKM, TCELL
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 31 kaybederek (% -1.28 ) 6, 787
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17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, MIPAZ, TETMT, GENTS, FORTE, KENT, RYSAS, KAYSE, ORGE, FZLGY
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17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PARSN, ADESE, ONCSM, BRLSM, SDTTR
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17:34
PAPIL, TETMT, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında