***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımını yeniden yapmış olupYönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hazım AKYOL,Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Halil ÇELİK seçilmişlerdir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu Denetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Sn.Savaş Atanur KAZAZ'ın (Üye) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, Sn.Halil ÇELİK (Başkan) ve Eren SÜZEN 'nin (Üye) seçilmelerine Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, Sn.Savaş Atanur KAZAZ (Başkan) ve Selçuk GÖKBAYRAK 'ın (üye ) seçilmelerine, Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. Maddesi gereği Yatırımcı İlişkilerİ Bölüm Yöneticisi Sn. Emre YALÇIN' ın Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185615BIST