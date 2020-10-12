***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.10.2020 11:40
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono ihracı Gerçekleşmesi Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar ilgili alana yazılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFVKFKE2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 7.479.452,05
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 50.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin 50.000.000-TL nominal değerde vade başlangıcı 09/10/2020, vade sonu 08/10/2021 olan 364 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arz etmeksizin nitelikli yatırımcılara Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı için 08/10/2020 tarihinde talep toplanmış olup 09/10/2020 tarihinde ihraç gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880680
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