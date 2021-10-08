***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFKE2114 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 08.10.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15Satış Şekli TahsisliISIN Kodu TRFVKFKE2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 7.479.452,05 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarVakıf Finansal Kiralama A.Ş.tarafından 09.10.2020 tarihinde ihraç edilen TRFVKFKE2114 ısın kodlu, 08.10.2021 vadeli ( 364 gün ) 50.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun itfası 08.10.2021 tarihinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968665BIST