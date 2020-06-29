***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.06.2020 10:41
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 175.000.000 25.000.000,000 14,28571 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 175.000.000 25.000.000,000 14,28571
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 25.000.000,-TL arttırılarak, 175.000.000,-TL'den 200.000.000,-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğultusunda, 2019 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853247
BIST