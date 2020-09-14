Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.09.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin Kar Payından Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımına İlişkin İhraç Belgesi ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 175.000.000 25.000.000,000 14,28571 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 175.000.000 25.000.000,000 14,28571

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16.09.2020

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.09.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesi çerçevesinde 25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde
Şirketimizin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 175.000.000,-TL'dan 200.000.000,-TL'na çıkarılmasına,arttırılan 25.000.000,-TL'nin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 25.000.000,-TL tutarındaki 2019 yılı kar payı 29.06.2020 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.
Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulune uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
Başvurumuz 10.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874936


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:291.107
Değişim :  0,37% |  4,09
Açılış :  1.105  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.110 En Düşük
1.103
BIST En Aktif Hisseler16:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 171,60 159.163.630 % 10,00  
KENT 452,30 9.316.420 % 10,00  
GRNYO 2,75 29.116.413 % 10,00  
MERKO 3,85 73.505.445 % 10,00  
EGGUB 113,30 30.391.087 % 10,00  
daha fazla
16:29 Alış Satış %  
Dolar 7,4926 7,4979 % 0,34  
Euro 8,9040 8,9101 % 0,63  
Sterlin 9,6367 9,6850 % 1,08  
Frank 8,2336 8,2832 % 0,55  
Riyal 1,9923 2,0023 % 0,31  
daha fazla
16:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 16,56  
Altın Gr. 471 472 5,32  
Cumhuriyet 3.122 3.169 24,00  
Tam 3.109 3.187 24,14  
Yarım 1.503 1.542 11,68  
Çeyrek 754 771 5,84  
Gümüş.Ons 27,02 27,06 0,33  
Gümüş Gr. 6,53 6,54 0,12  
B. Petrol 39,47 39,47 -0,36  
Seans Raporu 16:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru