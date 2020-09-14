***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin Kar Payından Gerçekleştirilen Sermaye Arttırımına İlişkin İhraç Belgesi ve Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 175.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVAKFN, TRAVAKFN91P9 175.000.000 25.000.000,000 14,28571 VAKFN, TRAVAKFN91P9 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 175.000.000 25.000.000,000 14,28571Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16.09.2020Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.MaddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.09.2020SPK Başvuru Tarihi 17.08.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.09.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesi çerçevesinde 25.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 29.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesindeŞirketimizin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde,çıkarılmış sermayesinin dönem karından karşılanmak suretiyle 175.000.000,-TL'dan 200.000.000,-TL'na çıkarılmasına,arttırılan 25.000.000,-TL'nin tamamının 2019 yılı kar payından karşılanmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda sermayeye eklenmesine karar verilen 25.000.000,-TL tutarındaki 2019 yılı kar payı 29.06.2020 tarihinde geçmiş yıl karları hesabından sermaye hesabına aktarılmıştır.Sermaye arttırımı işlemlerinin tamamen ve usulune uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Esas Sözleşmemizin 6 ncı maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.Başvurumuz 10.09.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874936BIST