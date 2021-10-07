***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VAKFN, TRAVAKFN91P9 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 07 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000.-TL nakit ( bedelli ) olarak %100 oranında arttırılarak 500.000.000.-TL ye çıkarılmasına, Nakden arttırılacak 250.000.000.-TL nominal değerli payların nama yazılı olarak ihraç edilmesine, Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının ( rüçhan hakkının ) kısıtlanmamasına ve halihazırda nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına ( Borsada işlem birimi 1 TL / 1 Lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir. ), Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 ( onbeş ) gün olarak belirlenmesine bu sürenin son günün resmi tatile rastlanması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 ( İki ) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, Sermaye arttırımı nedeni ile çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay tebliği ( VII-128.1 ) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracat edilmesine, Yönetim Kurulu'nun iş bu kararıyla karara bağlanan bedelli sermaye arttırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi gereğince hazırlanmış olan Ek'teki "Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişikin Rapor"un onaylanmasına, Sermaye Artırımı işlemlerin gerçekleşmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasarı Kurulu, Borsa İStanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,Karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vakfn-Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.docx.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968136BIST