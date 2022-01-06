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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.01.2022 16:25
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VAKFN, TRAVAKFN91P9 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma VAKFN(RÜÇHAN), TRRVKFK00012 529.123,253

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 529.123,253

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2021
SPK BaşvuruNiteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 529.123,253 TL nominal değerli payların 06.01.2022-07.01.2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (06.01.2022) itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989387


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