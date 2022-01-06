***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 250.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VAKFN, TRAVAKFN91P9 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma VAKFN(RÜÇHAN), TRRVKFK00012 529.123,253Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 250.000.000 250.000.000,000 100,00000 529.123,253Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.10.2021SPK BaşvuruNiteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.12.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.12.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 05.01.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 529.123,253 TL nominal değerli payların 06.01.2022-07.01.2022 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (06.01.2022) itibariyle tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989387BIST