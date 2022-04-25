***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVAKFN, TRAVAKFN91P9 500.000.000 100.000.000,000 20,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 500.000.000 100.000.000,000 20,00000Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.04.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 100.000.000,-TL arttırılarak, 500.000.000,-TL'den 600.000.000,-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 31.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2021 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğultusunda, 2021 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023488BIST