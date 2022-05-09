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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.05.2022 16:17
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 500.000.000 100.000.000,000 20,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 500.000.000 100.000.000,000 20,00000

Bildirilmesi

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BIST En Aktif Hisseler17:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 91,30 69.820.254 % 10,00  
YBTAS 20.900,00 1.159.702 % 10,00  
BOSSA 52,50 17.067.790 % 9,97  
SMRTG 22,52 315.708.559 % 9,96  
UFUK 41,72 1.789.475 % 9,96  
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17:37 Alış Satış %  
Dolar 15,0798 15,0857 % 0,94  
Euro 15,8787 15,9006 % 0,80  
Sterlin 18,5387 18,6316 % 0,86  
Frank 15,1147 15,2058 % 0,42  
Riyal 4,0118 4,0320 % 1,02  
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17:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -21,67  
Altın Gr. 902 903 -2,63  
Cumhuriyet 6.124 6.216 12,00  
Tam 6.097 6.252 16,73  
Yarım 2.947 3.024 8,09  
Çeyrek 1.478 1.512 4,05  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 -0,48  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 -0,16  
B. Petrol 108 108 -4,11  
Seans Raporu 17:37
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