***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.05.2022 16:17
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 500.000.000 100.000.000,000 20,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 500.000.000 100.000.000,000 20,00000
Bildirilmesi
BIST
17:372.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,15
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:3715,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1407
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:3715,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1264
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:37903,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,86
|Açılış
|: 903,35
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KAPLM
|91,30
|69.820.254
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.790
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.708.559
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.789.475
|% 9,96
|
|DEVA
|36,22
|145.969.229
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,24
|3.887.335
|% -6,58
|
|PAMEL
|104,80
|6.842.519
|% -6,43
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|ALGYO
|35,84
|64.591.132
|% -4,63
|
|THYAO
|42,36
|3.240.285.644
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,26
|2.968.041.228
|% 5,04
|
|SISE
|19,34
|2.665.190.627
|% -0,26
|
|TUPRS
|246,60
|2.004.204.012
|% -3,37
|
|EREGL
|33,38
|1.994.961.254
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,67
|854.242.313
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,84
|1.174.858.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,26
|2.968.041.228
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,64
|1.360.823.090
|% -0,92
|
|SISE
|19,34
|2.665.190.627
|% -0,26
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0798
|15,0857
|% 0,94
|
|Euro
|15,8787
|15,9006
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,5387
|18,6316
|% 0,86
|
|Frank
|15,1147
|15,2058
|% 0,42
|
|Riyal
|4,0118
|4,0320
|% 1,02
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,67
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|-0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,11
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51CEMAS
Yüzde 5.65 oranında artışla 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 920, 877 adet işlem
-
17:50METUR
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 006 adet işlem
-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 27 artarak (% 0.30 ) 2, 735
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KAPLM, ETILR
-
17:49GEDZA
Yüzde 8.37 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 466 adet işlem