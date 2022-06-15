Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2022 09:50
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

yıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 500.000.000 100.000.000,000 20,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 500.000.000 100.000.000,000 20,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.06.2022

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 10.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 100.000.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 500.000.000-TL' dan 600.000.000-TL'na yükseltilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/838 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.14/06/2022 tarihinde tescil edilmiş olup,14/06/2022 tarihinde TTSG 'de tescili ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037330


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:082.516
Değişim :  0,28% |  7,10
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.520 En Düşük
2.503
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 67,00 1.213.839 % 9,93  
RAYSG 12,80 3.961.620 % 8,75  
PAPIL 14,87 85.176.430 % 7,75  
RTALB 15,90 64.513.260 % 7,51  
MEGAP 6,96 32.496.199 % 7,24  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Dolar 17,2679 17,2778 % 0,08  
Euro 18,1113 18,1367 % 0,71  
Sterlin 20,7268 20,8307 % 0,33  
Frank 17,2206 17,3243 % 0,27  
Riyal 4,5888 4,6118 % -0,01  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 11,17  
Altın Gr. 1.011 1.012 7,47  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.720 6.824 36,00  
Yarım 3.299 3.338 18,00  
Çeyrek 1.653 1.668 8,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,38 0,31  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,17  
B. Petrol 121 121 0,07  
Seans Raporu 11:06
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru