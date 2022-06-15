***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2022 09:50
yıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
VAKFN, TRAVAKFN91P9 500.000.000 100.000.000,000 20,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 500.000.000 100.000.000,000 20,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.06.2022
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 10.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 14.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 100.000.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 500.000.000-TL' dan 600.000.000-TL'na yükseltilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/838 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.14/06/2022 tarihinde tescil edilmiş olup,14/06/2022 tarihinde TTSG 'de tescili ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037330
BIST