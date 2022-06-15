***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









yıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 600.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviVAKFN, TRAVAKFN91P9 500.000.000 100.000.000,000 20,00000 VAKFN, TRAVAKFN91P9 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 500.000.000 100.000.000,000 20,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.06.2022Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. MaddeAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.06.2022SPK Başvuru Tarihi 09.05.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 14.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 100.000.000-TL tutarında bedelsiz artırılarak 500.000.000-TL' dan 600.000.000-TL'na yükseltilmesi için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/838 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.14/06/2022 tarihinde tescil edilmiş olup,14/06/2022 tarihinde TTSG 'de tescili ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037330BIST