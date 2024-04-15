***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Hakkı Kullanılmayan Pay Bildirimi (Rüçhan hakkı tutarlı )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VAKFN, TRAVAKFN91P9 1.000.000.000 1.000.000.000,000 100,00000 1,00 VAKFN, TRAVAKFN91P9 Nâma VAKFN(RÜÇHAN), TRRVKFK00020 9.563.826,027Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.000.000.000 1.000.000.000,000 100,00000 9.563.826,027Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmesine karar verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 26.03.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.04.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.01.2024SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.03.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 28.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 27.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz 2.000.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında arttırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 2.000.000.000.-TL' ye çıkarılmasına ilişkin 26.03.2024 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 9.563.826,027 olup kalan paylar, 16-17 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) www.kap.org.tr, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin internet sitesi www.vakifleasing.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitesi www.vakifyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271800BIST