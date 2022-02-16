***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.02.2022 09:42
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002010
BIST
17:222.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,21
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
17:2213,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0329
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
17:2215,5022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0530
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
17:22814,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,01
|Açılış
|: 814,36
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler17:22
|RALYH
|7,70
|15.766.196
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.450.501
|% 9,97
|
|CEOEM
|18,44
|61.460.233
|% 9,96
|
|DESA
|11,84
|10.984.762
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.730.407
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|30.770.318
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|POLTK
|527,90
|90.731.094
|% -8,86
|
|ORCAY
|28,00
|61.682.610
|% -7,16
|
|THYAO
|29,62
|3.415.370.605
|% -1,13
|
|KRDMD
|11,83
|1.297.507.654
|% -0,76
|
|ASELS
|22,16
|1.150.782.849
|% 1,84
|
|EREGL
|28,22
|942.080.147
|% -1,19
|
|TUPRS
|193,60
|924.178.142
|% -0,56
|
|EKGYO
|2,34
|428.536.013
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,03
|716.559.601
|% -1,47
|
|THYAO
|29,62
|3.415.370.605
|% -1,13
|
|ODAS
|1,32
|143.352.790
|% 1,54
|
|KRDMD
|11,83
|1.297.507.654
|% -0,76
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6249
|13,6270
|% 0,24
|
|Euro
|15,4884
|15,5022
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,3983
|18,4906
|% 0,25
|
|Frank
|14,6833
|14,7718
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6181
|3,6362
|% 0,14
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,69
|
|Altın Gr.
|813
|813
|3,03
|
|Cumhuriyet
|530
|540
|-4.952,00
|
|Tam
|5.385
|5.519
|-1,04
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|-0,50
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,24
|0,00
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,67
|