Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2022 17:22
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GONCA YADİGAR MÜDÜR 23.02.2022 212-337 67 67 G.YADIGAR@vakifleasing.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 / KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 206733 / 701293
MEHMET İLKAY COŞKUN GRUP MÜDÜRÜ 07.11.2014 212-337 67 67 I.COSKUN@vakifleasing.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 702745
ASLI KEKEÇ YÖNETMEN 18.04.2016 212-337 67 67 A.KEKEC@vakifleasing.com.tr KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME 703415




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003776


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.016
Değişim :  -0,07% |  -1,43
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.017  
En Yüksek
2.043 En Düşük
2.016
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,42 9.674.168 % 10,00  
DERHL 5,96 54.476.810 % 9,96  
OYLUM 4,86 4.339.921 % 9,95  
ORCAY 24,36 30.244.192 % 9,93  
DAGHL 13,50 5.359.775 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7980 13,8011 % -0,01  
Euro 15,6376 15,6521 % 0,05  
Sterlin 18,6571 18,7507 % -0,20  
Frank 14,9716 15,0618 % 0,37  
Riyal 3,6679 3,6863 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.909 7,64  
Altın Gr. 847 847 3,70  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,49 24,51 0,36  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,16  
B. Petrol 94,18 94,18 0,33  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru