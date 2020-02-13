***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/02/2020Karar Sayısı20Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Burhanettin TANYERİ Halil ÇELİK Şeref AKSAÇ Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818905BIST