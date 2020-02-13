***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.02.2020 18:30
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2020
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Burhanettin TANYERİ Halil ÇELİK Şeref AKSAÇ Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818905
BIST
18:05120.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 491,79
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
18:056,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0352
18:056,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0203
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5503
18:05306,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,46
|Açılış
|: 306,12
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|274.400.032
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.606.729
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.564.350
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.907.404
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.681.282
|% 14,63
|
|ESCOM
|3,66
|121.652.693
|% -8,96
|
|GYHOL
|27,00
|3.688.736
|% -8,29
|
|ERSU
|3,72
|8.785.612
|% -7,23
|
|IHGZT
|4,10
|191.246
|% -6,82
|
|SALIX
|5,66
|175.571
|% -6,45
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|ASELS
|28,22
|1.407.907.923
|% 0,79
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|TUPRS
|112,00
|794.011.641
|% -2,61
|
|SASA
|10,39
|614.573.782
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,51
|949.920.476
|% 14,18
|
|ISGYO
|2,07
|398.689.024
|% 8,38
|
|IHLGM
|1,36
|239.874.490
|% 3,03
|
|THYAO
|14,99
|2.632.965.716
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,40
|361.249.015
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8611
|7,9006
|% 0,64
|
|Frank
|6,1471
|6,1842
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6059
|1,6140
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|9,28
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|56,05
|56,05
|0,26
|
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