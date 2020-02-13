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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.02.2020 18:30
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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2020
Karar Sayısı
20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini, b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Burhanettin TANYERİ                            Halil ÇELİK                                            Şeref AKSAÇ Denetim Komitesi Üyesi                       Denetim Komitesi Üyesi                 Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818905


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Frank 6,1471 6,1842 % -0,17  
Riyal 1,6059 1,6140 % -0,08  
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Altın Ons 1.576 1.577 9,28  
Altın Gr. 306 306 1,52  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,64 17,68 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 56,05 56,05 0,26  
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