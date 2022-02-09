***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/02/2022Karar Sayısı10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIa) Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotların tarafımızca incelendiğini,b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızdaki bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçi Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000725BIST