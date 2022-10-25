***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 18:29
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/10/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
94
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ
GERE
12:093.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,62
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:0918,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:0918,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1217
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:091.001,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,33
|Açılış
|: 1.001,12
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:05
|GOLTS
|107,20
|53.417.773
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.964.998
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|93.314.956
|% 9,92
|
|TUREX
|15,95
|24.226.355
|% 9,17
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|AGYO
|7,53
|34.224.821
|% -9,93
|
|UFUK
|63,25
|2.084.484
|% -6,50
|
|ALKA
|36,96
|146.163.553
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,15
|45.197.640
|% -6,21
|
|BEYAZ
|15,29
|33.746.338
|% -4,44
|
|THYAO
|100,70
|2.266.141.532
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|SISE
|33,72
|939.623.414
|% -0,30
|
|SASA
|105,30
|897.700.109
|% 0,29
|
|TUPRS
|371,80
|815.220.899
|% -0,72
|
|TSKB
|3,19
|617.879.219
|% 0,31
|
|SKBNK
|2,14
|406.656.961
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|546.248.061
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,96
|806.116.569
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6160
|% 0,07
|
|Euro
|18,6711
|18,6807
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,5413
|21,6493
|% 1,24
|
|Frank
|18,8023
|18,9156
|% 0,92
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,03
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|19,99
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,52
|
|Cumhuriyet
|6.694
|6.795
|45,00
|
|Tam
|6.729
|6.799
|41,00
|
|Yarım
|3.279
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,23
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|0,09
|
Seans Raporu
12:05
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12:20SILVR
Yüzde 5.11 oranında artışla 30.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 145 adet işlem
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12:19DERHL
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Yüzde 5.19 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 514, 258 adet işlem
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12:17XU100
Endeks 3, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 23, 577.00 milyon TL de
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12:17NATEN
Yüzde 4.37 oranında artışla 124.30 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 719 adet işlem