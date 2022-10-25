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***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.10.2022 18:29
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/10/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
94
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ
GERE
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Riyal 4,9354 4,9601 % 0,03  
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12:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 19,99  
Altın Gr. 1.001 1.001 12,52  
Cumhuriyet 6.694 6.795 45,00  
Tam 6.729 6.799 41,00  
Yarım 3.279 3.324 23,00  
Çeyrek 1.644 1.664 12,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,77 0,40  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,23  
B. Petrol 91,83 91,83 0,09  
Seans Raporu 12:05
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