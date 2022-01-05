***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
05.01.2022 12:02
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000,- TL''ye çıkarılmasına ilişkin 21.12.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 04.01.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 529.123,253 TL olup kalan paylar, 06-07 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) www.kap.org.tr, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin internet sitesi www.vakifleasing.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitesi www.vakifyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA AŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988891
BIST
15:171.974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:1713,4414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0339
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:1715,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0849
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
15:17784,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,11
|Açılış
|: 784,63
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:15
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,02
|24.632.952
|% 9,78
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|ELITE
|24,48
|35.802.123
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.310.886
|% -9,91
|
|MARKA
|4,13
|3.197.109
|% -8,22
|
|BUCIM
|3,81
|43.337.706
|% -7,30
|
|SANFM
|28,14
|13.745.021
|% -5,89
|
|THYAO
|23,20
|1.482.725.627
|% 1,75
|
|PETKM
|8,58
|1.060.233.226
|% 4,76
|
|EREGL
|29,86
|1.037.095.319
|% -1,19
|
|GARAN
|11,43
|1.004.935.988
|% 0,00
|
|TUPRS
|175,00
|739.193.938
|% 3,24
|
|PETKM
|8,58
|1.060.233.226
|% 4,76
|
|YKBNK
|3,47
|370.361.556
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,25
|223.985.020
|% -0,44
|
|GARAN
|11,43
|1.004.935.988
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,57
|589.473.736
|% 3,42
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4403
|13,4495
|% 0,31
|
|Euro
|15,2079
|15,2396
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1139
|18,2048
|% 0,19
|
|Frank
|14,5936
|14,6816
|% 0,16
|
|Riyal
|3,5602
|3,5781
|% 0,05
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,04
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,44
|
|Cumhuriyet
|5.212
|5.291
|42,00
|
|Tam
|5.191
|5.327
|44,38
|
|Yarım
|2.509
|2.577
|21,46
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|10,73
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,20
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.42 ) 1, 759
-
15:30
SEKUR, EKIZ, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
BUCIM, KLKIM, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30EUHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 168, 851 adet işlem
-
15:29BEYAZ
Yüzde 5.78 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 133, 092 adet işlem