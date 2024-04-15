***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 2.000.000.000,- TL''ye çıkarılmasına ilişkin 26.03.2024 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.04.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 9.563.826,027 TL olup kalan paylar, 16-17 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) www.kap.org.tr, Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin internet sitesi www.vakifleasing.com.tr ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitesi www.vakifyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VAKIF FİNANSAL KİRALAMA AŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271771BIST