***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 seri no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, Sn.Gonca YADİGAR'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003759BIST