Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.03.2023 10:26
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gonca YADİGAR ‘ın şirketimizdeki görevinden ayrılması nedeniyle Emre YALÇIN'ın , Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak  atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121453


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:075.364
Değişim :  -0,33% |  -17,82
Açılış :  5.379  
Önceki Kapanış :  5.382  
En Yüksek
5.408 En Düşük
5.350
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 101,20 299.227.603 % 10,00  
SOKE 17,18 190.628.562 % 9,99  
ONCSM 90,45 24.851.258 % 9,97  
EYGYO 19,00 101.978.085 % 9,95  
OTTO 102,80 864.034 % 9,95  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9381 18,9417 % 0,11  
Euro 19,9697 19,9793 % 0,10  
Sterlin 22,3467 22,4588 % 0,17  
Frank 20,0252 20,1458 % 0,10  
Riyal 5,0301 5,0553 % 0,10  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 -0,52  
Altın Gr. 1.104 1.105 0,84  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -69,00  
Tam 7.524 7.576 -7,00  
Yarım 3.676 3.707 -4,00  
Çeyrek 1.838 1.853 -2,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,06 -0,04  
Gümüş Gr. 12,21 12,23 0,00  
B. Petrol 83,14 83,14 -0,15  
Seans Raporu 13:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru