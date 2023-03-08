***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGonca YADİGAR ‘ın şirketimizdeki görevinden ayrılması nedeniyle Emre YALÇIN'ın , Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121453BIST