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***VAKFN* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

11.01.2022 11:58
***VAKFN* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 ind


***VAKFN******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada satışa sunulan 529.123,253 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 329.033 % 62,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
UFUK DOĞAN 100.000 % 18,9 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 86.956 % 16,43 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992706


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EMNIS 21,74 394.472 % 9,91  
BLCYT 15,22 20.082.292 % 8,10  
DOBUR 109,90 3.178.308 % 7,75  
ORCAY 35,40 7.649.038 % 7,27  
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Sterlin 18,8055 18,8998 % 0,51  
Frank 14,9239 15,0139 % 0,53  
Riyal 3,6793 3,6978 % 0,24  
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Altın Ons 1.809 1.809 7,89  
Altın Gr. 805 805 4,82  
Cumhuriyet 5.349 5.430 39,00  
Tam 5.319 5.454 34,44  
Yarım 2.571 2.638 16,66  
Çeyrek 1.289 1.319 8,33  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 0,13  
Gümüş Gr. 10,07 10,09 0,09  
B. Petrol 81,97 81,97 1,10  
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