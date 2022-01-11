***VAKFN* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
11.01.2022 11:58
***VAKFN******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Vakıf Finansal Kiralama AŞ'nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den %100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasada satışa sunulan 529.123,253 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 329.033 % 62,18 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
UFUK DOĞAN 100.000 % 18,9 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 86.956 % 16,43 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992706
BIST
12:212.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -18,91
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:2113,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0490
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8736
En Düşük
13,7192
12:2115,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0847
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7481
En Düşük
15,5189
12:21805,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 5,49
|Açılış
|: 805,84
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:19
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,22
|20.082.292
|% 8,10
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|ORCAY
|35,40
|7.649.038
|% 7,27
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,00
|47.933.609
|% -6,15
|
|HUBVC
|10,25
|13.200.456
|% -4,56
|
|SRVGY
|90,70
|6.941.448
|% -3,82
|
|NIBAS
|12,68
|6.115.852
|% -3,72
|
|KRDMD
|12,25
|2.761.970.234
|% 6,06
|
|THYAO
|26,48
|2.074.836.706
|% -0,82
|
|EREGL
|30,68
|1.688.700.991
|% 0,59
|
|GARAN
|11,71
|732.314.855
|% -0,26
|
|SISE
|14,82
|685.623.665
|% -0,54
|
|KRDMD
|12,25
|2.761.970.234
|% 6,06
|
|YKBNK
|3,70
|510.879.978
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|303.051.701
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,07
|244.544.347
|% -0,65
|
|THYAO
|26,48
|2.074.836.706
|% -0,82
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8529
|13,8613
|% 0,29
|
|Euro
|15,7107
|15,7357
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,8055
|18,8998
|% 0,51
|
|Frank
|14,9239
|15,0139
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6793
|3,6978
|% 0,24
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|7,89
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,82
|
|Cumhuriyet
|5.349
|5.430
|39,00
|
|Tam
|5.319
|5.454
|34,44
|
|Yarım
|2.571
|2.638
|16,66
|
|Çeyrek
|1.289
|1.319
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,10
|